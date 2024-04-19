Події

20:56 19.04.2024

У передмісті Херсона внаслідок обстрілу загинула жінка

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У передмісті Херсона внаслідок обстрілу загинула жінка

Унаслідок обстрілу з боку окупантів у передмісті Херсона загинула 80-річна жінка, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Близько години тому армія рф з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла передмістя Херсона. Унаслідок цієї ворожої атаки травми, несумісні з життям, отримала жінка 80 років. Під час обстрілу загибла перебувала на вулиці", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю ввечері.

"Інформація уточнюється", - додав він.

 

Теги: #херсон #обстріли

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