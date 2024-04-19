Події

16:33 19.04.2024

Росія вбила українських дітей у Дніпрі, ми могли запобігти цьому, але не змогли - глава МЗС Естонії

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Росія вбила українських дітей у Дніпрі, ми могли запобігти цьому, але не змогли - глава МЗС Естонії

Україні потрібна протиповітряна оборона, щоб урятувати життя своїх людей, і зброя, щоб покласти край російському терору, заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

"Для двох українських дітей у Дніпрі ця ніч стала останньою. Росія вбила їх. Ми могли б запобігти цьому, але не змогли. Україні потрібна протиповітряна оборона, щоб урятувати життя своїх людей, і зброя, щоб покласти край російському терору. Вони потрібні їй зараз", - написав він у соцмережі X.

Теги: #дніпро #естонія #ракетний_удар

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