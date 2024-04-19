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15:44 19.04.2024

В ООН відреагували на ракетний удар РФ по Дніпру: Ці атаки є прикладом зневаги до людського життя і заслуговують на осуд

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В ООН відреагували на ракетний удар РФ по Дніпру: Ці атаки є прикладом зневаги до людського життя і заслуговують на осуд

Гуманітарний координатор ООН в Україні Деніз Браун засудила російські ракетні атаки по Дніпру та області, внаслідок якої загинули й поранені десятки людей.

"Я рішуче засуджую удари Збройних сил Російської Федерації, від яких сьогодні на сході України постраждали Дніпро та інші міста Дніпропетровщини і які принесли нові страждання народу України", - ідеться в тексті заяви Браун, опублікованому на сайті ООН у п'ятницю.

Вона зазначила, що росіяни вчинили нову атаку "лише за два дні після нищівних ударів по Чернігову на півночі країни. І знову повідомляється, що серед загиблих - діти".

Гуманітарні працівники вже надають допомогу постраждалим у Дніпрі.

"Ці атаки є ще одним прикладом повної зневаги до людського життя і заслуговують на найбільший осуд. Мирні жителі та цивільна інфраструктура захищені за нормами міжнародного гуманітарного права", - наголосила Браун.

Теги: #оон #дніпро #ракетний_удар

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