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15:33 19.04.2024

У Львові викрили лікарку, яка за гроші встановлювала інвалідність військовозобов'язаним - ДБР

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У Львові викрили лікарку, яка за гроші встановлювала інвалідність військовозобов'язаним - ДБР

У Львові викрили лікарку, яка за гроші встановлювала інвалідність військовозобов'язаним, повідомляє територіальне управління ДБР у м. Львів.

Як зазначено в повідомленні, під час отримання хабаря затримали начальницю відділення лікарні філії державної установи "Центр охорони здоров'я" Державної кримінально-виконавчої служби, котра допомагала здоровим чоловікам призовного віку отримувати медичні документи, на підставі яких МСЕК мала визнати їх непридатними для служби в армії.

Затримали начальницю відділення лікарні 17 квітня під час одержання другої частини хабара - $5,5 тис. від жителя однієї з центральних областей, який бажав отримати "інвалідність". Вартість "послуг" для однієї людини становила $7 тис.

За даними ДБР, до протиправної діяльності вона залучила лікарів різних медзакладів Львова. Ті надавали фальшиві висновки про стан здоров'я "пацієнтів", на підставі яких чоловіки отримували інвалідність.

За даними слідства, схема діяла з осені 2023 року, й отримати "липову" інвалідність змогла велика кількість військовозобов'язаних із різних областей України.

Також відбулися обшуки за місцями проживання та роботи фігурантів. Вилучено медичну документацію та близько $35 тис.

Медпрацівниці повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років із конфіскацією майна.

До суду подано клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу - тримання під вартою та відсторонення від посади.

Теги: #ухилянти

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