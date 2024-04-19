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14:47 19.04.2024

Зеленський відвідав один із командних пунктів 41 ОМБр, що обороняє Часів Яр

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Зеленський відвідав один із командних пунктів 41 ОМБр, що обороняє Часів Яр
Фото: https://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-vidvidav-odin-iz-komandnih-punktiv-41-yi-90405

Під час робочої поїздки в Донецьку область президент України Володимир Зеленський відвідав один із командних пунктів 41 окремої механізованої бригади, повідомляє пресслужба глави держави.

"Глава держави заслухав доповідь командира бригади Сергія Ромашка щодо оперативної обстановки в зоні відповідальності 41-ї ОМБр, поставлені бойові завдання та взаємодію із сусідніми підрозділами. Сергій Ромашко також доповів про зведення оборонних рубежів і встановлення мінних загороджень", - наголошується в повідомленні.

Президент подякував воїнам за захист України та відзначив їх нагородами.

Так, глава держави присвоїв звання Героя України та вручив орден "Золота Зірка" головному сержанту Сергію Гвоздю.

"Він захищає Україну з першого дня повномасштабного вторгнення. За цей час зведені групи під його командуванням неодноразово відбивали ворожі штурми на Донеччині. Завдяки його влучним пострілам та ефективному керуванню дронами окупанти зазнали значних втрат і в техніці, і в живій силі. Сергій Гвоздь неодноразово був поранений і попри загрозу своєму життю рятував побратимів", - зазначено в повідомленні.

Крім того, штаб-сержант Олег Дячук отримав нагороду президента України "Хрест бойових заслуг". Він брав участь у боях, зокрема за Київщину, Харківщину та Донеччину. Зараз виконує бойові завдання на околицях Кліщіївки у складі розрахунків протитанкових керованих ракет і станкових протитанкових гранатометів. Завдяки організованій ним роботі близько 20 російських окупантів знищені та майже 50 поранені.

Ще одного українського захисника нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, двох - орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

"Мені приємно бути тут, побачити вас, подякувати й нагородити особисто. Ви на одному з найгарячіших, а можливо, й на найгарячішому напрямку боїв за нашу державу сьогодні. Дякую за те, що боретеся за Україну, за український Донбас. Вдячний тим вашим побратимам, яких, на жаль, із нами вже немає, але вони назавжди в пам’яті. Бажаю вам здоров’я, міцності, перемоги та всього тільки найкращого. Ще раз дякую за те, що бережете Україну та відстоюєте наших людей і нашу землю", - сказав Зеленський.

Теги: #зеленський #часів_яр

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