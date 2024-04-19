Події

13:35 19.04.2024

У Дніпрі суботу оголошено днем жалоби за загиблими

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У Дніпрі суботу оголошено днем жалоби за загиблими

У Дніпрі суботу, 20 квітня, оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ранкової російської атаки, повідомив мер Борис Філатов.

"Шановні дніпряни, повідомляю, що розпорядженням міського голови завтра в Дніпрі оголошено траур", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю.

Як повідомлялося, внаслідок ракетних ударів ворога в Дніпрі частково зруйновано п'ятиповерховий будинок. Відомо, що загалом у Дніпропетровській області загинули вісім людей, зокрема двоє дітей, 29 осіб постраждали.

Теги: #жалоба #дніпро

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