У Дніпрі суботу оголошено днем жалоби за загиблими

У Дніпрі суботу, 20 квітня, оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ранкової російської атаки, повідомив мер Борис Філатов.

"Шановні дніпряни, повідомляю, що розпорядженням міського голови завтра в Дніпрі оголошено траур", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю.

Як повідомлялося, внаслідок ракетних ударів ворога в Дніпрі частково зруйновано п'ятиповерховий будинок. Відомо, що загалом у Дніпропетровській області загинули вісім людей, зокрема двоє дітей, 29 осіб постраждали.