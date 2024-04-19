Події

12:09 19.04.2024

За уточненою інформацією, дитина в Синельниковому, яку вважали загиблою, перебуває у важкому стані в лікарні - ОВА

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За уточненою інформацією, 6-річний хлопчик, про загибель якого внаслідок обстрілу Синельникового повідомлялося раніше, перебуває в лікарні у важкому стані, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Один із дітей, 6-річний хлопчик, був у вкрай важкому стані. Втім, його вдалося доставити до обласної лікарні. Медики зробили все, що могли. Можливе і неможливе. Врятували", - написав Лисак у телеграм-каналі.

За інформацією медиків, у дитини спостерігається позитивна динаміка.

"На жаль, це єдина втішна новина. Інформація щодо інших двох загиблих дітей підтверджується", - додав Лисак. 

Теги: #дитина #порятунок #синельниково

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