За уточненою інформацією, дитина в Синельниковому, яку вважали загиблою, перебуває у важкому стані в лікарні - ОВА

За уточненою інформацією, 6-річний хлопчик, про загибель якого внаслідок обстрілу Синельникового повідомлялося раніше, перебуває в лікарні у важкому стані, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Один із дітей, 6-річний хлопчик, був у вкрай важкому стані. Втім, його вдалося доставити до обласної лікарні. Медики зробили все, що могли. Можливе і неможливе. Врятували", - написав Лисак у телеграм-каналі.

За інформацією медиків, у дитини спостерігається позитивна динаміка.

"На жаль, це єдина втішна новина. Інформація щодо інших двох загиблих дітей підтверджується", - додав Лисак.