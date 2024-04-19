Події

11:13 19.04.2024

Серед загиблих у Синельниковому - троє дітей від 6 до 14 років, повідомили в ОВА

1 хв читати
Серед загиблих у Синельниковому - троє дітей від 6 до 14 років, повідомили в ОВА
Фото: Дніпропетровська ОВА

Серед загиблих унаслідок російського обстрілу в Синельниковому Дніпропетровської області троє дітей, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Троє загиблих дітей на Синельниківщині. 14-річна дівчинка і два хлопчика – 6 та 8 років. А загалом – шестеро людей. Ще шестеро постраждали. Пошкоджені зо три десятки приватних будинків. 4 практично зруйновані. Було кілька пожеж, які вже загасили. На місці працюють всі служби", - написав Лисак у телеграм-каналі.

У Дніпрі загасили масштабну пожежу в багатоповерхівці, зазначив голова ОВА.

"Загалом з 16 постраждалих у місті половина – в лікарні. Всі в стані середньої тяжкості. У людей осколкові поранення, перелами, гематоми, різані рани. Люди сильно налякані. Біля потрощеного будинку працюють психологи", - розповів він.

У Кривому Розі троє поранених. Із них двоє - у лікарні в стані середньої тяжкості.

У Павлограді пошкоджена адмінбудівля.

Теги: #загиблі #дніпропетровська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:24 19.04.2024
Кількість постраждалих на Дніпропетровщині зросла до 29 осіб - ДСНС

Кількість постраждалих на Дніпропетровщині зросла до 29 осіб - ДСНС

08:38 19.04.2024
У Синельниківському районі на Дніпропетровщині загинули шестеро людей, серед них діти 6 і 8 років

У Синельниківському районі на Дніпропетровщині загинули шестеро людей, серед них діти 6 і 8 років

08:17 18.04.2024
У Чернігові кількість загиблих унаслідок ракетного удару на ранок зросла до 18 людей

У Чернігові кількість загиблих унаслідок ракетного удару на ранок зросла до 18 людей

07:41 17.04.2024
Росіяни обстріляли Нікополь з артилерії та дронами, є поранена і пошкодження

Росіяни обстріляли Нікополь з артилерії та дронами, є поранена і пошкодження

19:09 16.04.2024
Генпрокурор: У результаті дій агресора загинуло понад 12 тис. мирних українців, серед них 543 дитини

Генпрокурор: У результаті дій агресора загинуло понад 12 тис. мирних українців, серед них 543 дитини

07:55 16.04.2024
Росіяни обстріляли Нікопольський район, постраждалих немає

Росіяни обстріляли Нікопольський район, постраждалих немає

08:18 15.04.2024
У Дніпрі вже 13 постраждалих унаслідок падіння уламків ракети, ворог продовжує обстрілювати область - Лисак

У Дніпрі вже 13 постраждалих унаслідок падіння уламків ракети, ворог продовжує обстрілювати область - Лисак

19:14 14.04.2024
У Дніпрі п’ятеро постраждалих від падіння осколків ворожої ракети, серед них підліток, пошкоджено дев’ять будинків, у Любимівській громаді троє постраждалих

У Дніпрі п’ятеро постраждалих від падіння осколків ворожої ракети, серед них підліток, пошкоджено дев’ять будинків, у Любимівській громаді троє постраждалих

19:07 14.04.2024
У Дніпрі збили ворожу ракету, постраждали два мирні жителі

У Дніпрі збили ворожу ракету, постраждали два мирні жителі

07:40 13.04.2024
Окупанти з артилерії двічі обстріляли Нікопольщину

Окупанти з артилерії двічі обстріляли Нікопольщину

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих на Дніпропетровщині збільшилася до дев'яти: у лікарні померла поранена дитина

Кількість постраждалих на Дніпропетровщині зросла до 29 осіб - ДСНС

Сили оборони знищили вночі 15 ракет, 14 БПЛА і бомбардувальник Ту-22М3

Зеленський про атаку на Дніпро: Ми маємо завдати поразки російському терору

"Укрзалізниця" призупиняє роботу вокзалу станції "Дніпро"

ОСТАННЄ

Прем'єр Польщі закликав фермерів припинити блокування українського кордону

Після знищення російського Ту-22М3 другий літак був змушений розвернутися - ГУР МО

У Херсоні внаслідок обстрілу виникла пожежа, є постраждалий

Процедуру ввезення гумдопомоги для потреб муніципалітетів та її використання необхідно спростити - мер Тростянця

Кількість загиблих на Дніпропетровщині збільшилася до дев'яти: у лікарні померла поранена дитина

ГУР: Російський Ту-22МЗ збито тими самими засобами, якими раніше було уражено А-50

Суд заборонив діяльність проросійської партії "Соціал-патріотична асамблея слов'ян" - СБУ

Росіяни 18 разів обстріляли Донеччину, є загиблі - ОВА

"Укрзалізниця" після ранкової ракетної атаки відновила роботу вокзалу станції "Дніпро"

Ядерні об'єкти Ірану не постраждали під час ударів Ізраїлю по Ісфахану - МАГАТЕ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА