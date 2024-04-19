Серед загиблих у Синельниковому - троє дітей від 6 до 14 років, повідомили в ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

Серед загиблих унаслідок російського обстрілу в Синельниковому Дніпропетровської області троє дітей, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Троє загиблих дітей на Синельниківщині. 14-річна дівчинка і два хлопчика – 6 та 8 років. А загалом – шестеро людей. Ще шестеро постраждали. Пошкоджені зо три десятки приватних будинків. 4 практично зруйновані. Було кілька пожеж, які вже загасили. На місці працюють всі служби", - написав Лисак у телеграм-каналі.

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"Загалом з 16 постраждалих у місті половина – в лікарні. Всі в стані середньої тяжкості. У людей осколкові поранення, перелами, гематоми, різані рани. Люди сильно налякані. Біля потрощеного будинку працюють психологи", - розповів він.

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