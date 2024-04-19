Події

10:03 19.04.2024

"Укрзалізниця" після ранкової ракетної атаки відновила роботу вокзалу станції "Дніпро"

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"Укрзалізниця" після ранкової ракетної атаки відновила роботу вокзалу станції "Дніпро"

Вокзал Дніпра після ранкової ракетної атаки по місту відновив роботу, повідомила "Укрзалізниця" (УЗ) в п'ятницю.

"Вокзал Дніпра вже відновив роботу: пасажири поїзда №40 Запоріжжя - Солотвино, який зараз очікує дозволу на подачу на вокзал, зможуть сісти в поїзд на станції Дніпро", - йдеться в повідомленні.

УЗ продовжує оцінювати наслідки ранкової ворожої атаки на залізничну інфраструктуру в місті та області. Наслідки оперативно усувають.

Станом на ранок п'ятниці суттєво (затримка до півгодини) затримуються поїзди №38 Київ - Запоріжжя; №733 Дніпро - Київ; №5/215 Чернівці - Запоріжжя.

Пасажирам, які не змогли потрапити на свій рейс через обстріл, буде надано місця в інших поїздах потрібного напрямку протягом доби. Посадка можлива за квитками на попередній рейс, зазначили в УЗ.

Раніше роботу вокзалу станції "Дніпро" було призупинено після ранкової ракетної атаки по місту.

Теги: #вокзал #робота #укрзалізниця #дніпро

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