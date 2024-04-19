Авіація НАТО піднімалася в повітря через російські атаки по Україні, повідомляють польські військові

Авіація Польщі та її союзників із НАТО несла нічне чергування на тлі повітряної тривоги в Україні, повідомило в п'ятницю Оперативне командування польських збройних сил.

Повідомляється, що у зв'язку з "інтенсивною діяльністю дальньої авіації Російської Федерації, пов'язаної із завданням авіаційних і ракетних ударів по об'єктах, розташованих на території України", було запущено "всі необхідні процедури щодо гарантування безпеки повітряного простору Польщі".

Станом на ранок п'ятниці "у зв'язку зі зниженням рівня загрози дії польської та союзної авіації в повітряному просторі Польщі припинено, а розгорнуті сили і засоби повернулися до штатної оперативної діяльності".