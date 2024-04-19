19 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 786 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 786 RUSSIAN AGRESSION

19 квітня відзначають День проліска, День часнику, День поезії та творчого мислення.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Івана Печерника.

День проліска

Походить із Англії, де був заснований 1984 року.

Взагалі у світі, залежно від кліматичної зони, проліски зацвітають від січня до квітня. У Великій Британії їхнє цвітіння припадає на середину квітня, тому це свято приурочили до цього періоду - початку весни і теплих сонячних днів. Сьогодні воно стало улюбленим і в інших країнах.

Ця рослина відома ще з 1 тисячоліття, в середні віки її шанували як символ непорочності, а повсюдно стали вирощувати в 19 столітті. Сьогодні проліски ростуть на багатьох територіях Земної кулі, загалом їх налічується близько 20 видів, практично усі занесені до Червоної книги. Найбільш популярний - пролісок білосніжний, а ще є грецький і візантійський. Вони різняться за формою і забарвленням і навіть ароматом, але всі вони дуже улюблені.

У різних країнах цю квітку називають по-різному. Англійці називають її сніговою краплею або сніговою сережкою; чехи - сніжинкою; німці - сніговим дзвіночком, а в нас - проліском.

День поезії та творчого мислення

Люди з творчим мисленням здатні до нетипових рішень, до бачення явищ, проблем, предметів під особливим кутом. Вони сприймають світ за допомогою творчої уяви, що допомагає їм продукувати оригінальні ідеї. Творче мислення неможливе без високого інтелекту, широкого кругозору, власного досвіду, відкритості новим знанням.

Творчі люди - це люди мистецтва, нерідко поетичного. День поезії та творчого мислення об'єднує їх і нагадує суспільству про важливість існування духовного, поетичного, незвичного та уявного в нашому житті.

Ще цього дня:

1917 - Всеукраїнський національний конгрес визнав Центральну Раду вищим органом влади в Україні;

1920 - Вітання "Слава Україні!" було офіційно запроваджено в українській армії;

1937 - В Іспанії створено блок правих сил на чолі з генералом Франко;

1941 - Сенат США ухвалив резолюцію про підтримку ідеї створення держави в Ізраїлі;

1943 - Початок повстання у Варшавському гетто;

1943 - Указом Президії Верховної Ради СРСР запроваджено каторжні роботи для т. зв. "помічників окупантів";

1947 - Партія "Індійський національний конгрес" погодилася розділити країну на Індію та Пакистан;

1992 - Верховною Радою Вірменії ухвалено Герб Вірменії;

1999 - У Берліні відбулося офіційне відкриття Рейхстагу як нового місця засідань парламенту Німеччини;

2000 - У Румунії поблизу села Рошія-Монтане відкрито найбільше в Європі родовище золота (до 300 т золота і 1600 т срібла), розробки заблоковані парламентом після масових протестів з екологічних, історико-культурних і туристичних міркувань;

2005 - Бенедикт XVI став 265-м Папою Римським.

Церковне свято

День пам'яті святого Івана Печерника

У молодості Іван вирішив залишити мирське життя і відправився в Лавру преподобного Харитона. Ця лавра розташовувалася недалеко від Вифлеєма, біля Мертвого моря і називалася Старою (стародавньою) або Суккійською Лаврою. Іван оселився в ній і все життя присвятив служінню Богові. Його висвятили в сан пресвітера і прозвали Старопечерником. У монастирі Іван і помер.

Іменини: Антон, Віктор, Георгій, Димитрій, Іван і Семен.