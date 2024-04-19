Зеленський нагородив Алена Делона орденом "За заслуги "

Фото: Georges Biard

Президент Володимир Зеленський нагородив французького актора Алена Делона орденом "За заслуги" перед Україною, повідомляє в четвер увечері Суспільне.

Про це повідомив посол України у Франції Вадим Омельченко в соцмережах, а також на французькому телебаченні.

"Надзвичайно рідкісний і безпрецедентний жест щодо іноземця", - ідеться в повідомленні, опублікованому TV5 Monde у соціальній мережі X.

Ален Делон - знаменитий французький актор театру, кіно і телебачення, продюсер, сценарист і режисер, володар премії "Сезар" і офіцер Ордена почесного легіону. Делон з першого дня повномасштабної війни часто висловлювався на підтримку України, 2022 року Ален Делон брав участь в інтерв'ю з президентом Володимиром Зеленським на телеканалі TV5 Monde. Указ про нагородження Делона орденом "За заслуги" III ступеня серед багатьох інших іноземних громадян було опубліковано на сайті президента 4 вересня 2023 року.