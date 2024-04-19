Події

02:45 19.04.2024

Україні необхідно $ 42 млрд бюджетної підтримки цього року

1 хв читати
Україні необхідно $ 42 млрд бюджетної підтримки цього року

Україні необхідно $ 42 млрд бюджетної підтримки цього року, оскільки вона продовжує боротися з російським вторгненням, заявила в четвер глава Міжнародного валютного фонду, повідомляє Reuters.

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва додала, що на її думку, "світова підтримка України залишається твердою".

Вона так само заявила, що війна Росії проти України має бути припинена, назвавши її одночасно людською трагедією і перешкодою для зростання світової економіки.

Теги: #мвф #україна #голова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:38 19.04.2024
Зеленський нагородив Алена Делона орденом "За заслуги "

Зеленський нагородив Алена Делона орденом "За заслуги "

00:09 19.04.2024
Окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області, одна людина поранена - ОВА

Окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області, одна людина поранена - ОВА

00:00 19.04.2024
ВИБУХИ В ПАВЛОГРАДІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ВИБУХИ В ПАВЛОГРАДІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

23:06 18.04.2024
Аварія на газопроводі в Харківській області не вплине на газопостачання споживачів

Аварія на газопроводі в Харківській області не вплине на газопостачання споживачів

22:31 18.04.2024
Раді рекомендують ухвалити в першому читанні законопроєкти, що вдосконалюють систему початкової загальновійськової підготовки та порядок ведення військового обліку

Раді рекомендують ухвалити в першому читанні законопроєкти, що вдосконалюють систему початкової загальновійськової підготовки та порядок ведення військового обліку

20:46 18.04.2024
Швейцарія виділить 5 млрд франків на відновлення України

Швейцарія виділить 5 млрд франків на відновлення України

09:15 18.04.2024
Прем'єр Нідерландів готовий закуповувати у партнерів системи ППО Patriot для постачання Україні

Прем'єр Нідерландів готовий закуповувати у партнерів системи ППО Patriot для постачання Україні

03:47 18.04.2024
Частка компаній, які планують роботу на 2 роки вперед, у березні зросла на 11,2 п.п.

Частка компаній, які планують роботу на 2 роки вперед, у березні зросла на 11,2 п.п.

02:37 18.04.2024
"ЖК "Воздвиженка" попросило владу втрутитися в ситуацію з АРМА щодо заміни управителя заарештованими активами

"ЖК "Воздвиженка" попросило владу втрутитися в ситуацію з АРМА щодо заміни управителя заарештованими активами

01:47 18.04.2024
Мішель: лідери ЄС розуміють важливість поставити Україні більше боєприпасів і засобів ППО

Мішель: лідери ЄС розуміють важливість поставити Україні більше боєприпасів і засобів ППО

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ВИБУХИ В ПАВЛОГРАДІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

МАГАТЕ повідомило про чергову атаку майданчика ЗАЕС безпілотником

Зеленський із віцепрем'єром німецького уряду Габеком обговорив постачання ППО та спільні оборонні проєкти

Росіяни за 2023 рік використовували на виробництвах західні верстати та їхні запчастини на $355 млн - Єрмак

Затримано громадянина Польщі, який пропонував російським спецслужбам замах на президента України

ОСТАННЄ

США заблокували рішення ООН щодо визнання Палестинської автономії повноправними членом

Боррель: Росія становить для ЄС екзистенційну загрозу

МАГАТЕ повідомило про чергову атаку майданчика ЗАЕС безпілотником

Окупанти двічі обстріляли прикордонний Вовчанськ, поранено чоловіка

Зеленський із віцепрем'єром німецького уряду Габеком обговорив постачання ППО та спільні оборонні проєкти

Україна почала переговори з Чехією про укладення угоди з безпеки

Не лише Нідерланди готові просто зараз купити батарею Patriot для України - Кулеба

Столтенберг: У НАТО вже зібрали інформацію про наявні засоби ППО, зокрема Patriot, працюючи із союзниками над тим, щоб передислокувати ці системи в Україну

Рютте: Європейські країни, які мають Patriot, розглянуть власну потребу в цих системах із метою передачі їх Україні

Юрфірма "Ілляшев та Партнери" ініціювала антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну сірників з Індії та Пакистану

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА