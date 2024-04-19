Україні необхідно $ 42 млрд бюджетної підтримки цього року

Україні необхідно $ 42 млрд бюджетної підтримки цього року, оскільки вона продовжує боротися з російським вторгненням, заявила в четвер глава Міжнародного валютного фонду, повідомляє Reuters.

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва додала, що на її думку, "світова підтримка України залишається твердою".

Вона так само заявила, що війна Росії проти України має бути припинена, назвавши її одночасно людською трагедією і перешкодою для зростання світової економіки.