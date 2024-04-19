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01:01 19.04.2024

США заблокували рішення ООН щодо визнання Палестинської автономії повноправними членом

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США заблокували рішення ООН щодо визнання Палестинської автономії повноправними членом

Сполучені Штати в четвер фактично завадили Організації Об'єднаних Націй визнати палестинську державу, наклавши вето в Раді Безпеки, щоб відмовити Палестинській автономії в повноправному членстві в цьому всесвітньому органі, повідомляє Reuters.

Сполучені Штати стверджують, що незалежну палестинську державу має бути створено в результаті прямих переговорів між Ізраїлем і Палестинською адміністрацією, а не в результаті дій ООН. Вони наклали вето на проєкт резолюції, що рекомендує Генеральній Асамблеї ООН, яка складається з 193 членів, "прийняти Державу Палестина в члени Організації Об'єднаних Націй". Велика Британія і Швейцарія утрималися, а решта 12 членів ради проголосували "за".

Наразі палестинці є державою-спостерігачем, яка не є членом ООН, що є фактичним визнанням державності, яке було надано Генеральною Асамблеєю ООН у 2012 році. Але заявка на вступ до повноправних членів ООН має бути схвалена Радою Безпеки, а потім не менш ніж двома третинами голосів Генеральної Асамблеї.

Теги: #сша #палестина #радбез_оон

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