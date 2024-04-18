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20:36 18.04.2024

Рютте: Європейські країни, які мають Patriot, розглянуть власну потребу в цих системах із метою передачі їх Україні

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Рютте: Європейські країни, які мають Patriot, розглянуть власну потребу в цих системах із метою передачі їх Україні

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте каже, що в Європі є системи Patriot, тому країни, які ними володіють, мають оцінити, можуть вони обійтися без них чи ні, щоб вирішити питання передачі їх Україні.

Про це глава уряду Нідерландів сказав у четвер у Брюсселі, відповідаючи на запитання журналістів про можливу передачу країнами ЄС систем Patriot Україні, яка гостро їх потребує.

Рютте відмовився зазначати, скільки саме систем Patriot мають європейці, сказавши, що це секретна інформація. (Раніше високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель, за словами депутатів Європейського парламенту, озвучив цифру 100 - ІФ-У).

Констатувавши, що Україні вже передано певну кількість Patriot, прем'єр-міністр Нідерландів сказав: "Українцям потрібно більше. У Європі є системи Patriot, але країни (які ними володіють) мають знову оцінити, чи вони їм не потрібні, чи вони можуть обійтися без них. Звичайно, дуже допомагає те, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що Україна - це пріоритет, і робіть більше, навіть якщо це значить опуститися нижче за показники на національному рівні. Але є колективне відчуття нагальності робити це якомога швидше".

Теги: #нідерланди #patriot

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