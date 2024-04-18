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20:01 18.04.2024

Президент Єврокомісії знову каже, що непередбачений прибуток від заморожених росактивів може бути використано для військових потреб України

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Президент Єврокомісії знову каже, що непередбачений прибуток від заморожених росактивів може бути використано для військових потреб України

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн знову каже, що непередбачений прибуток від заморожених російських активів, який може становити близько EUR2,5-3 млрд щороку, може бути використано для військової підтримки України.

Про це вона сказала в четвер у Брюсселі на пресконференції після дводенного засідання Європейської Ради. Водночас президент ЄК ухилилася від відповіді на запитання, чи вважає вона помилковим твердження президента Європейського центрального банку Крістін Лагард про те, що такі дії будуть порушенням міжнародного права.

"Рішення ухвалили держави-члени - всі 27 держав-членів погодилися, що ми використовуватимемо непередбачуваний прибуток згідно з нашою пропозицією. І якщо ми працюватимемо в тому темпі, в якому ми працюємо просто зараз, перші виплати з цього непередбачуваного прибутку, який ми оцінюємо в перший рік приблизно в EUR2,5-3 млрд щороку, можуть бути доступні та інвестовані на підтримку України для її військових потреб", - сказала фон дер Ляєн.

Теги: #рф #єврокомісія #активи #прибуток

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