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18:53 18.04.2024

Україна продовжує виступати за створення окремого міжнародного трибуналу, який мав би мандат на подолання імунітету лідерів країни-агресора - Мудра

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Україна продовжує виступати за створення окремого міжнародного трибуналу, який мав би мандат на подолання імунітету лідерів країни-агресора - Мудра

Заступник глави Офісу президента Ірина Мудра та виконавчий директор Міжнародної асоціації юристів Марк Елліс провели зустріч, під час якої обговорили міжнародні механізми відновлення справедливості для України.

Як повідомляє пресслужба президента, сторони також окремо торкнулися питань відшкодування збитків, спричинених вторгненням РФ, а також розслідування російських воєнних злочинів і притягнення вищого політичного та військового керівництва Росії до відповідальності за злочин агресії.

"Позиція України залишається незмінною: ми виступаємо за створення окремого міжнародного трибуналу, який мав би мандат на подолання імунітету лідерів країни-агресора. Кожен у світі має бути певен, що існує інституція, здатна притягнути до відповідальності тих, хто посягнув на основи міжнародного правопорядку, і що справедливість буде відновлена", - наголосила Мудра.

Зі свого боку Елліс підтримав створення міжнародного трибуналу.

"Притягнення до відповідальності за злочин агресії не стосується лише України чи всієї Європи, це насамперед торкається базових принципів міжнародного права. Відповідальність російських лідерів - ключовий момент", - зазначив він.

Окрім цього, під час зустрічі співрозмовники обговорили основні здобутки й виклики в подальшій реалізації судової реформи в Україні.

"Сторони домовилися продовжувати співпрацю, а також залучати світову правничу спільноту до поширення ідеї створення трибуналу щодо злочину агресії проти України серед колег у країнах Глобального Півдня", - повідомляє пресслужба.

Теги: #мудра_ірина

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