Росіяни за 2023 рік використовували на виробництвах західні верстати та їхні запчастини на $355 млн - Єрмак

Росіяни використовують на виробництвах західні верстати з числовим програмним управлінням, загалом 2023 року на військових виробництвах РФ було помічено верстати та їхні запчастини на загальну суму $355 млн, повідомляє глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Західні верстати з числовим програмним управлінням використовуються росіянами на виробництвах. Також це питання про софт для їхньої роботи. І загалом, усе це - про зброю, якою нас убивають. Загальна сума щодо верстатів та їхніх запчастин за 2023 рік - $355 млн. Це ті компанії, чиї компоненти були помічені на військових виробництвах, з яких $231,6 млн - це самі верстати, а $123,3 млн - це запчастини до них", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

Глава ОП наголосив, що РФ не зможе виготовляти озброєння й воювати без верстатів.