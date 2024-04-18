У Дніпровському районі рятувальники ліквідували пожежі, спричинені ракетною атакою

У Дніпровському районі Дніпропетровської області рятувальники ліквідували дві пожежі, які виникли внаслідок ворожої ракетної атаки, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"У Дніпровському районі приборкали обидві пожежі, які виникли через ракетну атаку. А роботи в рятувальників було чимало. Тільки на підприємстві вогонь охопив 950 кв. м", - написав він у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, внаслідок російської ракетної атаки на Дніпровський район постраждало двоє людей, зазнали пошкоджень інфраструктурний об'єкт і підприємство.