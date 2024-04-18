У Німеччині заарештували російських диверсантів, які готували напади на маршрути доставки військової допомоги Україні

Поліція міста Байройт у Баварії заарештувала двох підозрюваних у шпигунстві, які за дорученням Росії стежили за базами США і планували напади на військову інфраструктуру та маршрути доставки військової допомоги Україні, пише німецьке видання Spiegel, посилаючись на джерела в слідчих колах.

Затримання за розпорядженням генпрокурора Німеччини Єнса Роммеля (Jens Rommel) здійснили 17 квітня спецпідрозділи поліції, а у квартирах затриманих відбулися обшуки.

За даними газети, головний підозрюваний - 39-річний громадянин Німеччини та Росії Дітер С. (Dieter S.), який проживає в Баварії. Федеральна прокуратура звинувачує його, зокрема, в агентській діяльності за завданням спецслужб, агентській діяльності з метою диверсії, а також у створенні знімків військових об'єктів, що "становить загрозу безпеці".

За даними слідчих, з 2023 року Дітер С. обмінювався з російськими спецслужбами інформацією на тему можливих диверсій у Німеччині. Повідомляється, що він погоджувався здійснювати підпали й атаки з використанням вибухових пристроїв на військовій інфраструктурі, заводах із виробництва озброєнь і промислових об'єктах. Здебільшого йшлося про шляхи транспортування військових вантажів. Метою нападів було перешкоджання Німеччині здійснювати підтримку України.

Крім того, Дітер С. вивчав і фотографував військові об'єкти США на території Німеччини. Знімки він пересилав своїм російським замовникам. У цьому Дітеру С., за даними прокуратури, з березня 2024 року допомагав другий затриманий у Байройті підозрюваний - 37-річний Александер Й. (Alexander J.). За відомостями Der Spiegel, чоловіки збирали інформацію, зокрема про військові об'єкти США на полігоні Графенвер, де українських військових навчають керувати танками Abrams.

За даними німецьких спецслужб, Дітер С. у період з 2014-го по 2016 рік підтримував угруповання проросійських сепаратистів у так званій "ДНР".

Водночас німецький телеканал ARD повідомляє, що у зв'язку з цим генпрокуратура ФРН висунула проти нього обвинувачення у членстві в іноземному терористичному об'єднанні. "Це нововведення, оскільки так "Донецька народна республіка" стає терористичним об'єднанням. Міністр юстиції ФРН Марко Бушман (Marco Buschmann) видав дозвіл на відповідне переслідування. Цей крок має велике символічне значення і може мати дипломатичні наслідки", - зазначає ARD.

Оскільки Дітер С., судячи з усього, мав вогнепальну зброю, його підозрюють також у "підготовці насильницького акту, що становить загрозу державі".

За даними ARD, обом підозрюваним загрожує в Німеччині до 10 років в'язниці.