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14:24 18.04.2024

СБУ затримала помічника нардепа Шуфрича, який фінансував Росгвардію в Криму

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СБУ затримала помічника нардепа Шуфрича, який фінансував Росгвардію в Криму

Служба безпеки України повідомляє про затримання помічника народного депутата України Нестора Шуфрича, підозрюваного у фінансуванні Росгвардії в окупованому Криму.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного фігуранта у справі народного депутата Нестора Шуфрича, якого підозрюють у фінансуванні росгвардії у тимчасово захопленому Криму", - повідомляється в телеграм-каналі СБУ в четвер.

За матеріалами справи, зловмисник - помічник депутата, який відповідав за юридичні аспекти угоди. Зокрема, як уточнюють у Службі, фігурант займався укладенням договору зі структурами Росгвардії на охорону підконтрольної нардепу елітної нерухомості в Криму.

"Таким чином, усього за 3 місяці на рахунки окупантів було переведено понад пів мільйона російських рублів. Призначення платежів – надання "послуг воєнізованої охорони" об’єктів народного депутата на території півострова", - наголошується в повідомленні.

У СБУ нагадують, що на початку лютого 2024 року нардеп Шуфрич уже отримав підозру щодо фінансування Росгвардії на півострові.

За результатами проведених заходів слідчі та оперативники СБУ затримали бізнес-партнера Шуфрича та повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Триває розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину. Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Теги: #шуфрич #сбу #помічник

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