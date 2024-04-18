Події

13:56 18.04.2024

Біля Дніпра дві пожежі після ракетного удару РФ, пошкоджений інфраструктурний об'єкт - ОВА

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Інфраструктурний об'єкт і підприємство зазнали пошкоджень унаслідок російської ракетної атаки на Дніпровський район Дніпропетровської області в четвер, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Внаслідок ракетної атаки на нашу область в Дніпровському районі пошкоджені інфраструктурний об’єкт і підприємство. Досі вирують й дві пожежі. Інформацію уточнюємо", - написав Лисак у телеграмі.

Раніше Лисак повідомив, що через ракетний удар постраждали двоє чоловіків - 30 і 35 років, їх шпиталізовано в стані середньої тяжкості. Він також повідомив, що "є кілька загорянь".

Теги: #дніпропетровська_область

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