Перші 13 із 60 ветеранів з ампутаційними пораненнями відбули до Берліна для встановлення сучасних інноваційних протезів - мер Києва

Перші 13 українських захисників з ампутаційними пораненнями відбули до військового госпіталю Берліна, де їм встановлять сучасні інноваційні протези; загалом німецькі фахівці планують протезувати 60 ветеранів війни, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У березні під час візиту до Києва німецькі фахівці висловили готовність протезувати в Берліні 60 українських військових", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

Як повідомив Кличко, разом із захисниками поїхали шестеро київських техніків-протезистів для підвищення кваліфікації. Після завершення курсу вони працюватимуть у новому Центрі протезування військових, який створюється на базі міської лікарні №12 столиці спільно з німецькими фахівцями.

"Про сприяння німців у створенні такого центру я домовився з мером Берліна Каєм Вегнером під час свого візиту до столиці Німеччини у вересні минулого року", - зазначив Кличко.

За його словами, наразі триває процес постачання закупленого німецькою стороною обладнання, а місто облаштовує приміщення майбутнього центру.