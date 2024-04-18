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10:52 18.04.2024

За час війни Росія зруйнувала і пошкодила понад 20 офісів і складів ТЧХУ - Доценко

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За час війни Росія зруйнувала і пошкодила понад 20 офісів і складів ТЧХУ - Доценко

За час війни російські окупанти пошкодили і зруйнували понад 20 офісів і складів Товариства Червоного Хреста України, повідомив генеральний директор ТЧХУ Максим Доценко.

"У нас пошкоджені або повністю зруйновані понад 20 офісів і складів", - сказав Доценко в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, тільки в офіс Херсонської обласної організації, що був розташований у центрі міста, уже після деокупації тричі було влучання ворожого снаряда, і там під час виконання своїх посадових обов'язків загинула волонтерка ТЧХУ.

"А на сході, в Луганській, Донецькій областях, там фактично всі офіси зруйновані. У Маріуполі ще на початковому етапі евакуації, коли ми виїжджали звідти, від офісу навіть фундаменту не залишилося. Горіли склади в Одеській і Херсонській областях", - розповів Доценко.

Він висловив жаль, що емблема Червоного Хреста на цій війні його співробітників і волонтерів не захищає.

"Червоний Хрест, його емблема перебувають під захистом Женевських конвенцій. Емблема має дві функції - захисну та розпізнавальну. Вона є на нашій уніформі, на автотранспорті, на наших об'єктах, наших офісах. Вона інформує, що це представники Червоного Хреста, що вони в жодному разі не несуть жодної загрози, і їх завдання - допомагати людям, які опинилися у скрутній ситуації. Тому й існує закон України про символіку Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала. Але, на жаль, Російська Федерація не дотримується цих правил. І наші загони швидкого реагування неодноразово потрапляли під їх обстріли", - зазначив Доценко.

Теги: #руйнування #офіси #тчху #доценко

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