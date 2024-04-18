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08:04 18.04.2024

Сили оборони за добу ліквідували 910 окупантів

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Сили оборони за добу ліквідували 910 окупантів

Сили оборони за добу знищили 910 окупантів, 3 танки, 8 бронемашин, 13 артсистем, 5 безпілотників, 36 одиниць авто і спецтехніки, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України, опублікованому у фейсбуці у четвер уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.04. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 456960 (+910) осіб, танків - 7196 (+3) од, бойових броньованих машин - 13835 (+8) од, артилерійських систем - 11637 (+13) од, РСЗВ - 1046 (+0) од, засоби ППО - 760 (+0) од, літаків - 347 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9284 (+5), крилаті ракети - 2093 (+0), кораблі/катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 15618 (+31) од, спеціальної техніки - 1915 (+5)", - зазначено у зведенні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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