Події

07:55 18.04.2024

За добу на фронті було 87 зіткнень, на бахмутському напрямку ЗС України відбили 24 атаки

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За добу на фронті було 87 зіткнень, на бахмутському напрямку ЗС України відбили 24 атаки
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень, на бахмутському напрямку Сили оборони відбили 24 атаки, ідеться в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 четверга.

На куп'янському напрямку ворог 4 рази атакував наші позиції біля населеного пункту Новосергіївка Харківської області.

На лиманському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки поблизу населених пунктів Невське Луганської області та Терни Донецької області.

На бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 24 атаки неподалік населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Новий, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 19 атак у населених пунктів Семенівка, Новобахмутівка, Очеретине, Новокалинове, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське та Новоукраїнка Донецької області.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля населених пунктів Водяне, Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка та Урожайне на Донеччині, де ворог, за підтримки авіації, 23 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На оріхівському напрямку окупанти, за підтримки авіації, 5 разів атакували позиції наших захисників біля Старомайорського Донецької області.

На херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, минулої доби російські загарбники здійснили 3 безуспішні атаки на позиції наших військ.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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