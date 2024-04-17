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23:09 17.04.2024

Україні потрібен ефективний фінансовий щит - Зеленський у Світовому Банку

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Україні потрібен ефективний фінансовий щит - Зеленський у Світовому Банку

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність "ефективного фінансового щита".

"Захищаючи життя, важливо бачити перспективу. Не тільки як ти протримаєшся завтра, але і як ти вистоїш на війні. Для цього нам потрібна достатня фінансова підтримка. Путін перетворив гроші на зброю. І нам потрібен ефективний фінансовий щит", - заявив він, виступаючи в середу по відеозв'язку на Круглому столі міністерського рівня на підтримку України у Світовому банку.

На жаль, зазначив він, "цього року наші мінімальні бюджетні потреби ще не закриті, і ми розраховуємо на вашу підтримку - всіх наших країн-партнерів, усіх міжнародних інституцій, які задіяні, та зокрема на підтримку США, за відповідним рішенням Конгресу - сильне рішення, яке відображатиме лідерство Америки".

Зеленський заявив, що "заморожені російські активи мають працювати проти російського терору. Для цього нам потрібно нарешті знайти формат рішення і спрямувати російські активи на захист життя в Україні".

Зеленський зазначив, що "вже зараз нам потрібно планувати 2025-й рік".

"Росія знищила значну частину нашої енергетики, нашої економіки. Реконструкція необхідна. Нам потрібен новий економічний потенціал. А для цього нам потрібна ваша подальша підтримка - як пряма для реконструкції та відновлення нашої енергосистеми, так і інструменти для бізнесу, як-от експортне фінансування постачань вашого обладнання та технологій і страхування ваших бізнес-інвестицій вашими експортно-кредитними агентствами", - сказав він.

Теги: #україна #світовий_банк #зеленський

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