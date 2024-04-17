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18:52 17.04.2024

Стефанчук розраховує на початок консультацій України та Польщі щодо підготовки угоди про безпекові гарантії

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Стефанчук розраховує на початок консультацій України та Польщі щодо підготовки угоди про безпекові гарантії

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розраховує на початок консультацій України та Польщі щодо підготовки двосторонньої угоди про безпекові гарантії.

"Для України важливі двосторонні безпекові гарантії. Нині ми маємо відповідні договори з країнами-партнерами - розраховую на початок консультацій щодо опрацювання двосторонньої угоди між Україною та Польщею", - написав Стефанчук у фейсбуці після зустрічі з маршалком сейму Польщі Шимоном Головнею.

За словами спікера українського парламенту, насамперед у фокусі уваги - безпекова ситуація, захист українських міст.

"Наші критичні потреби - системи ППО, системи РЕБ, дрони та антидронові системи, боєприпаси й бронетехніка. Україна потребує новітньої зброї. У цьому аспекті важлива активізація двосторонньої співпраці у військово-технічній сфері й спільне виробництво зброї", - зазначив Стефанчук.

Він також наголосив, що у фокусі уваги було й питання про шлях України до ЄС і НАТО.

Теги: #польща #безпека #стефанчук

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