Столтенберг - союзникам: Якщо вибирати між виконанням цільових показників НАТО й допомогою Україні - віддайте більше Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликає союзників віддати пріоритет наданню військової допомоги Україні і вже потім - досягненню цілей НАТО у сфері оборони.

Таку заяву він зробив у середу в Брюсселі на пресконференції після зустрічі з прем'єр-міністрами Нідерландів Марком Рютте, Данії Метте Фредеріскен і Чехії Петром Фіалою, на якій обговорювали постачання засобів протиповітряної оборони союзників Україні.

"Україні потрібно ще більше (ніж було поставлено раніше), тому якщо союзники стоять перед вибором між виконанням цільових показників НАТО й наданням більшої допомоги Україні, мій меседж чіткий: відправте більше Україні", - сказав генсек НАТО.

У зв'язку з цим він навів приклад Данії, яка надала Україні всю артилерію "з чіткими планами поповнити національні запаси". "На сьогоднішній зустрічі ми погодилися, що НАТО має відігравати важливішу роль у координації допомоги в галузі безпеки та навчання для України. Ми також згодні, що Україні потрібна передбачувана фінансова підтримка в довгостроковій перспективі, і далі працюватимемо над цим невідкладно", - додав Столтенберг.

Відповідаючи на уточнювальне запитання журналістів, чи зможуть Нідерланди надати Україні власні системи Patriot, які потрібні самій країні, генсек НАТО нагадав, що Альянс має власні плани щодо оборони, як і цілі щодо досягнення необхідних можливостей, які мають виконати союзники. "Мені як генеральному секретарю НАТО важливо, щоб усі союзники досягали цих цілей. Але я зрозумів, що принаймні в короткостроковій перспективі може бути конфлікт між досягненням усіх цілей і постачанням Україні того, що їй потрібно зараз. Тому я ясно дав зрозуміти, що якщо єдиний спосіб надати підтримку Україні - це йти нижче цільових показників НАТО, то це правильно зробити", - деталізував Столтенберг.

Водночас він уточнив, що в кінцевому підсумку це має бути національне рішення. "Але реальність така, що надання підтримки Україні, щоб допомогти їй зруйнувати спроможності росіян вести бої, також збільшує нашу безпеку. Тому я чітко сказав, що якщо це необхідно, ми можемо піти нижче цілей", - наголосив генсек НАТО.