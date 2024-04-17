Події

18:03 17.04.2024

Столтенберг - союзникам: Якщо вибирати між виконанням цільових показників НАТО й допомогою Україні - віддайте більше Україні

2 хв читати
Столтенберг - союзникам: Якщо вибирати між виконанням цільових показників НАТО й допомогою Україні - віддайте більше Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликає союзників віддати пріоритет наданню військової допомоги Україні і вже потім - досягненню цілей НАТО у сфері оборони.

Таку заяву він зробив у середу в Брюсселі на пресконференції після зустрічі з прем'єр-міністрами Нідерландів Марком Рютте, Данії Метте Фредеріскен і Чехії Петром Фіалою, на якій обговорювали постачання засобів протиповітряної оборони союзників Україні.

"Україні потрібно ще більше (ніж було поставлено раніше), тому якщо союзники стоять перед вибором між виконанням цільових показників НАТО й наданням більшої допомоги Україні, мій меседж чіткий: відправте більше Україні", - сказав генсек НАТО.

У зв'язку з цим він навів приклад Данії, яка надала Україні всю артилерію "з чіткими планами поповнити національні запаси". "На сьогоднішній зустрічі ми погодилися, що НАТО має відігравати важливішу роль у координації допомоги в галузі безпеки та навчання для України. Ми також згодні, що Україні потрібна передбачувана фінансова підтримка в довгостроковій перспективі, і далі працюватимемо над цим невідкладно", - додав Столтенберг.

Відповідаючи на уточнювальне запитання журналістів, чи зможуть Нідерланди надати Україні власні системи Patriot, які потрібні самій країні, генсек НАТО нагадав, що Альянс має власні плани щодо оборони, як і цілі щодо досягнення необхідних можливостей, які мають виконати союзники. "Мені як генеральному секретарю НАТО важливо, щоб усі союзники досягали цих цілей. Але я зрозумів, що принаймні в короткостроковій перспективі може бути конфлікт між досягненням усіх цілей і постачанням Україні того, що їй потрібно зараз. Тому я ясно дав зрозуміти, що якщо єдиний спосіб надати підтримку Україні - це йти нижче цільових показників НАТО, то це правильно зробити", - деталізував Столтенберг.

Водночас він уточнив, що в кінцевому підсумку це має бути національне рішення. "Але реальність така, що надання підтримки Україні, щоб допомогти їй зруйнувати спроможності росіян вести бої, також збільшує нашу безпеку. Тому я чітко сказав, що якщо це необхідно, ми можемо піти нижче цілей", - наголосив генсек НАТО.

Теги: #нато #столтенберг #допомога_україні

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:43 17.04.2024
Столтенберг: Рада Україна-НАТО відбудеться в п'ятницю за участю Зеленського

Столтенберг: Рада Україна-НАТО відбудеться в п'ятницю за участю Зеленського

07:08 17.04.2024
Данія виділила новий пакет військової допомоги Україні

Данія виділила новий пакет військової допомоги Україні

20:13 16.04.2024
Україна запросить скликання засідання Ради "Україна - НАТО" щодо захисту неба та постачання озброєння - Зеленський

Україна запросить скликання засідання Ради "Україна - НАТО" щодо захисту неба та постачання озброєння - Зеленський

17:21 16.04.2024
Рада ЄС обговорить 22 квітня постачання озброєнь Україні

Рада ЄС обговорить 22 квітня постачання озброєнь Україні

14:40 16.04.2024
У ЄС не проводять паралелей між захистом Ізраїлю від ракет Ірану із ситуацією в Україні

У ЄС не проводять паралелей між захистом Ізраїлю від ракет Ірану із ситуацією в Україні

10:25 15.04.2024
ЄС виділяє EUR121 млн на докапіталізацію ЄБРР для збільшення допомоги Україні

ЄС виділяє EUR121 млн на докапіталізацію ЄБРР для збільшення допомоги Україні

10:23 15.04.2024
ЄС може виділити Україні EUR1,5 млрд у квітні та EUR1,9 млрд у травні за Ukraine Facility

ЄС може виділити Україні EUR1,5 млрд у квітні та EUR1,9 млрд у травні за Ukraine Facility

07:10 15.04.2024
НАТО засуджує атаку Ірану на Ізраїль і закликає до стримування

НАТО засуджує атаку Ірану на Ізраїль і закликає до стримування

18:35 13.04.2024
Посол Німеччини в Україні закликав інші країни передавати Україні системи ППО

Посол Німеччини в Україні закликав інші країни передавати Україні системи ППО

16:47 13.04.2024
Німеччина передасть Україні ще одну систему Patriot - Зеленський

Німеччина передасть Україні ще одну систему Patriot - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Прем'єр-міністр Чехії: Перші поставки боєприпасів Україні в рамках чеської ініціативи відбудуться вже в червні

Столтенберг: Рада Україна-НАТО відбудеться в п'ятницю за участю Зеленського

У Чернігові кількість загиблих зросла до 17 осіб - ДСНС

18 квітня в Чернігові оголошено днем жалоби за загиблими - в. о. мера

Кількість загиблих у Чернігові зросла до 14, постраждалих 61

ОСТАННЄ

Прем'єр-міністр Чехії: Перші поставки боєприпасів Україні в рамках чеської ініціативи відбудуться вже в червні

У Чернігові кількість загиблих зросла до 17 осіб - ДСНС

18 квітня в Чернігові оголошено днем жалоби за загиблими - в. о. мера

Колишню Арку дружби народів у Києві можуть демонтувати - Мінкультури

Росіяни іноді під час штурмів позицій та околиць Часового Яру використовують малі штурмові групи із застосуванням багі - ОСУВ "Хортиця"

Обвинувачувані в роботі на ворога експрезидент АТ "Мотор Січ" і його спільник будуть під арештом до 10 червня

Митники виявили недоброчесного експортера, який поставив до Чехії 2 тис. тонн зерна на 20 млн грн за підробленими документами

ТЧХУ допомагає постраждалим від ракетної атаки РФ у Чернігові

Єрмак і Сирський зустрілися з представниками проєкту "Партнери оборони"

Російського військового, який розстріляв жителя Київщини під час окупації, засуджено до реального тюремного терміну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА