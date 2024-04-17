Обвинувачувані в роботі на ворога експрезидент АТ "Мотор Січ" і його спільник будуть під арештом до 10 червня

Суд продовжив запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою експрезиденту АТ "Мотор Січ" В'ячеславу Богуслаєву та його спільникові, яких звинувачують у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора суд продовжив запобіжний захід колишньому президенту АТ "Мотор Січ" та його спільнику. Вони перебуватимуть під вартою без права на заставу до 10 червня 2024 року", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в середу.

Як повідомлялося, керівництво заводу в Запоріжжі налагодило транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів і запчастин до них державі-агресору. "Посадовці діяли у змові з наближеними до кремля представниками російської корпорації "Ростех", яка є одним із головних виробників озброєнь для окупаційних угруповань рф", - повідомляли в СБУ.

Отриману продукцію загарбники використовували для виробництва та ремонту ударних вертольотів, які масово застосовувалися для повномасштабного вторгнення в Україну.

Також встановлено, що у квітні 2022 року екскерівник "Мотор Січ" навмисно заблокував постачання вертольота для потреб Головного управління розвідки Міноборони України.

У жовтні 2013 року справу за обвинуваченням у роботі на російських окупантів експрезидента АТ "Мотор Січ" і директора департаменту підприємства завершено та передано до суду.