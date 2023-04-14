Верховний Суд підтвердив законність рішення судів позбавити викладача права обіймати посаду за колабораційну діяльність

Верховний Суд залишив чинним рішення судів першої та апеляційної інстанцій у вигляді 10-річного позбавлення права обіймати певні посади викладача школи з Житомира, яку визнано винною в колабораційній діяльності.

"У травні 2022 року вчителька однієї з житомирських шкіл публічно переконувала колег та інших осіб, що на території України відбувається не війна, а "спеціальна воєнна операція" збройних сил РФ... Переконувала в необхідності відновлення дружніх відносин України з РФ, у нездатності українських військ захистити український народ", - ідеться в повідомленні Верховного суду на сторінці у фейсбуці у п'ятницю.

Також, за інформацією суду, викладачка називала "постановочними сюжетами" наслідки військової агресії в Бучі Київської області.

"Відповідно до вироку місцевого суду, залишеного без змін апеляційним судом, жінку було засуджено за колабораційну діяльність до покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування, строком на 10 років. Верховний Суд погодився з призначеним покаранням", - інформують у суді.

Згідно з повідомленням, колегія суддів Касаційного кримінального суду Верховного Суду наголосила на обґрунтованості висновку апеляційної інстанції про те, що "обране засудженій покарання відповідатиме його цілям, а саме сприятиме її виправленню та запобіганню вчиненню нею нових кримінальних правопорушень".

Також суд у своєму рішенні зазначив, що, згідно з п. 3 ч. 1 ст. 41 КЗпП України, вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, що не сумісний із продовженням цієї роботи, є підставою для розірвання трудового договору з працівником.

"Працівники, які виконують виховну функцію, зокрема учитель, педагог, вихователь, повинні, крім іншого, бути патріотами своєї батьківщини, активними носіями моральних переконань, оскільки вони впливають на формування особистості учнів, а їхня поведінка має бути прикладом для наслідування", - наголошується в повідомленні суду.