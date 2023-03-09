Власниці Херсонського телеканалу повідомлено про підозру в колабораціонізмі

Власниці Херсонського телеканалу, яка співпрацювала з ворогом під час окупації, заочно повідомлено про підозру в колабораціонізмі, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури власниці місцевого телеканалу заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України)", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в четвер.

За інформацією прокуратури, під час окупації Херсонщини підозрювана співпрацювала з окупаційною владою - вона мала формувати її позитивний імідж серед місцевого населення.

"Підозрювана проводила інтерв’ю з представниками окупаційної влади області, підтримуючи наративи країни-агресора та дискредитуючи українську владу. На її медійних платформах виправдовувалась, визнавалася правомірною та заперечувалася збройна агресія РФ проти України", - зазначено в повідомленні.