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15:36 17.04.2024

Митники виявили недоброчесного експортера, який поставив до Чехії 2 тис. тонн зерна на 20 млн грн за підробленими документами

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Митники виявили недоброчесного експортера, який поставив до Чехії 2 тис. тонн зерна на 20 млн грн за підробленими документами

Волинські митники під час перевірки 76 зовнішньоекономічних операцій столичного підприємства виявили неправомірні поставки до Чехії 2 тис. тонн зерна на суму понад 20 млн грн за підробленими документами, повідомила пресслужба Державної митної служби України.

"Ретельна звірка товаросупровідних документів виявила факти надання українським митникам неправдивих відомостей про чеських покупців товару з використанням підроблених договорів та інвойсів", - ідеться в повідомленні.

За результатами перевірки складено протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення товару через митний кордон України з приховуванням від митного контролю - ІФ-У). Її санкція передбачає накладення штрафу в розмірі 50-100% вартості цього зерна. Крім того, Волинська митниця направила інформацію про правопорушення до правоохоронних органів.

Теги: #зерно #митниця

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