У Чернігові після ракетного удару РФ 11 загиблих, 22 травмованих, троє вважаються безвісти зниклими - МВС

Фото: ДСНС

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про 11 загиблих, 22 травмованих і трьох безвісти зниклих унаслідок ракетного удару російських окупантів по Чернігову в середу вранці.

"Екстрені служби ліквідовують наслідки ракетних ударів по місту. 11 загиблих, 22 травмованих станом на зараз. Маємо заяви про щонайменше трьох безвісти зниклих. Під завалами - ще люди", - написав Клименко в телеграмі.

За його словами, серед загиблих унаслідок російських обстрілів - 25-річна жінка, лейтенант поліції. "Жінка жила в сусідньому будинку, перебувала вдома на лікарняному. Смертельне осколкове поранення", - написав глава МВС.

Клименко повідомив, що пошуково-рятувальна операція на місці удару триває, з постраждалими працюють психологи.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про десятьох загиблих і 20 поранених у Чернігові внаслідок російського ракетного удару. У місті пошкоджені багато багатоповерхових житлових будинків, цивільна інфраструктура, знищені десятки автомобілів.