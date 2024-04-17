У Чернігові дев'ять загиблих і понад 20 поранених від ракетного удару РФ - голова обладміністрації

Кількість загиблих від ракетного удару російських окупантів по Чернігову в середу вранці сягнула дев'яти осіб, постраждалих - понад 20, повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Зараз уже можу говорити про дев'ятьох загиблих, убитих російськими терористами, і більше ніж 20 поранених", - сказав Чаус в ефірі національного телемарафону.

За його словами, рятувальна операція триває, постраждалим надають медичну допомогу.

Голова обладміністрації повідомив, що з комунікаціями в Чернігові "переважно все добре".

"Пошкоджені дуже багато багатоповерхових будинків, пошкоджена цивільна інфраструктура, знищені десятки одиниць транспортних засобів", - розповів Чаус.