Події

11:18 17.04.2024

У Чернігові дев'ять загиблих і понад 20 поранених від ракетного удару РФ - голова обладміністрації

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Кількість загиблих від ракетного удару російських окупантів по Чернігову в середу вранці сягнула дев'яти осіб, постраждалих - понад 20, повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Зараз уже можу говорити про дев'ятьох загиблих, убитих російськими терористами, і більше ніж 20 поранених", - сказав Чаус в ефірі національного телемарафону.

За його словами, рятувальна операція триває, постраждалим надають медичну допомогу.

Голова обладміністрації повідомив, що з комунікаціями в Чернігові "переважно все добре".

"Пошкоджені дуже багато багатоповерхових будинків, пошкоджена цивільна інфраструктура, знищені десятки одиниць транспортних засобів", - розповів Чаус.

Теги: #жертви #чернігів

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