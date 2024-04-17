Безпекова угода зі США має бути зразковою і працювати не гірше за меморандум з Ізраїлем - Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів робочу нараду з підготовки безпекового договору зі Сполученими Штатами Америки, повідомляють на сайті президента України в середу.

На нараді були присутні члени делегації, які беруть участь у переговорах із напрацювання та підготовки дво- і багатосторонніх міжнародних домовленостей між Україною та іншими державами про гарантії безпеки України.

"Ця угода має бути взірцевою: враховувати реальні можливості США та найкращі елементи вже підписаних Україною безпекових угод", - наголосив Єрмак.

Як зазначається в повідомленні, учасники наради обговорили основні елементи майбутнього документа, сильні сторони вже укладених дев'яти двосторонніх безпекових угод та алгоритм дій одразу після того, як Конгрес США ухвалить рішення про військову допомогу Україні.

З американськими партнерами провели два раунди переговорів щодо безпекової угоди. Учасники наради узгодили дії з підготовки до чергового раунду, який дасть змогу просунутися за текстом проєкту документа.

"Угода США з Україною має працювати не гірше, ніж американський меморандум з Ізраїлем, який підтвердив ефективність спільних дій союзників під час нещодавнього відбиття масованої атаки Ірану на Ізраїль", - зазначив Єрмак.