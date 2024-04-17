Події

08:45 17.04.2024

За добу на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів зруйновано житлові та адмінбудівлі, постраждали двоє цивільних

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За добу на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів зруйновано житлові та адмінбудівлі, постраждали двоє цивільних

Минулої доби ЗС РФ двічі завдавали ударів КАБами по Золочеву Богодухівського району Харківської області, є постраждалі серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"О 14:00 окупанти обстріляли смт Золочів Богодухівського району керованою авіабомбою. Влучили в будівлю "Укрпошти". 57-річну жінку та 49-річного чоловіка з акубаротравмами доправлено до медичного закладу... О 22:20 окупанти повторно вдарили КАБом по центральній частині смт Золочів Богодухівського району. Пошкоджено два приватні будинки", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, ворожих обстрілів зазнали також Борова (КАБ поцілила в недієву адміністративну будівлю підприємства, також пошкоджено адмінбудівлі суду, пенсійного фонду, бібліотеки та приватні будинки), Козача Лопань (унаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено два приватні будинки), Вовчанськ (унаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено 3 житлові будинки та автомобіль, Куп'янськ (КАБом пошкоджено житловий будинок та автомобіль) і Колісниківку (ФАБом пошкоджено 8 приватних будинків, 5 автомобілів, гараж і господарську споруду).

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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