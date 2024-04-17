Росіяни обстрілювали 13 громад Сумської області, є поранений

Російські війська за добу здійснили 35 обстрілів прикордонних територій у 13 громадах Сумської області, унаслідок чого в одній із них постраждала людина, повідомляє ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 35 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 218 вибухів. Обстрілу зазнали Миропільська, Юнаківська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Кролевецька, Шалигинська, Есманьська, Шосткинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Ямпільська громади", - сказано в повідомленні.

У ️Білопільській громаді з території Росії здійснено обстріл зі стрілецької зброї, мінометів (20 вибухів), АГС (35 вибухів), артилерії (16 вибухів), обстріл FPV-дроном (1 вибух). По Середино-Будській ворог бив із артилерії (34 вибухи), мінометів (6 вибухів). У Великописарівській зафіксовано обстріл НУРС, 8 ракет із 1 гелікоптера, мінометні обстріли (9 вибухів). По ️Зноб-Новгородській росіяни вдарили з артилерії (25 вибухів).

По ️Кролевецькій з території Росії здійснено обстріл із РСЗВ (4 вибухи). В Есманьській був артобстріл (2 вибухи). У Миропільській зафіксовано атаку 2-х ворожих FPV дронів. На територію Краснопільської ворог скинув 23 міни. Також були артилерійські обстріли (12 вибухів).

По ️Юнаківській з території РФ здійснено мінометний обстріл (6 вибухів), ворожими БПЛА здійснено скидання боєприпасів типу ВОГ (3 вибухи). По Ямпільській завдано авіаудару (КАБ). Унаслідок удару одна людина дістала поранення.

По Шалигинській росіяни били з артилерії (7 вибухів) і мінометів (5 вибухів). По Шосткинській ворог вдарив із РСЗВ (2 вибухи). А у Ворожбянській зафіксовано артилерійський обстріл (4 вибухи).