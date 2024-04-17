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07:16 17.04.2024

Сунак запевнив Нетаньягу в підтримці та закликав до деескалації на Близькому Сході

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Сунак запевнив Нетаньягу в підтримці та закликав до деескалації на Близькому Сході

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у телефонній розмові з ізраїльським колегою Біньяміном Нетаньягу заявив, що Велика Британія підтримує Ізраїль, але зазначив, що ескалація напруженості в регіоні не потрібна нікому, повідомляє у вівторок Sky News.

"Він зазначив, що значна ескалація не знаходиться ні в чиїх інтересах і лише поглибить нестабільність на Близькому Сході", - наводить телеканал слова представника прем'єра. Сунак зазначив, що настав час, коли "спокій має восторжествувати".

Водночас Сунак наголосив, що Велика Британія готова й надалі підтримувати Ізраїль у сфері оборони та сприяти стабільності в регіоні. Також він додав, що G7 "координує дипломатичну відповідь".

Зі свого боку, Нетаньягу подякував колезі за допомогу під час атаки Ірану на вихідних.

Обидва лідери також обговорили Сектор Гази. Сунак висловив серйозну стурбованість у зв'язку з погіршенням гуманітарної кризи і закликав допустити більше гуманітарної допомоги в палестинський анклав.

У ніч на 14 квітня Іран завдав по Ізраїлю численних ударів ракетами і безпілотниками у відповідь на нещодавній авіаудар по іранському консульству в Дамаску. В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що в бік Ізраїлю було запущено близько 350 дронів і ракет. Більшість із них були перехоплені поза повітряним простором країни силами Ізраїлю, США, Великої Британії, Франції, Йорданії та Саудівської Аравії.

 

 

Теги: #ізраїль #британія #лідери #розмова

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