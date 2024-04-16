Міністр військового кабінету Ізраїлю закликає запроваджувати санкції проти Ірану

Світова спільнота має запровадити проти Ірану санкції, заявив міністр військового кабінету Ізраїлю Бені Ганц у вівторок.

"Іран є глобальною і регіональною проблемою, а також загрозою для Ізраїлю. Тому світ має діяти проти нього військовим шляхом і запроваджувати санкції, щоб зупинити агресію", - наводить слова Ганца видання The Times of Israel.

Міністр зазначив, що обговорив це питання з високопоставленими американськими офіційними особами, і Єрусалим готовий співпрацювати з Вашингтоном, щоб просувати цю ідею.

Водночас він знову заявив, що Ізраїль відповість на атаку Ірану тоді й так, як вважатиме за потрібне.

У ніч на 14 квітня Іран завдав по Ізраїлю численних ударів ракетами та безпілотниками у відповідь на нещодавній авіаудар по іранському консульству в Дамаску. В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що в бік Ізраїлю було запущено близько 350 дронів і ракет. Більшість із них перехопили поза повітряним простором країни сили Ізраїлю, США, Великої Британії, Франції, Йорданії та Саудівської Аравії.