Події

16:41 16.04.2024

Харків і кілька районів області частково знеструмлені, в місті не працює частина маршрутів електротранспорту

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Харків і кілька районів області частково знеструмлені, в місті не працює частина маршрутів електротранспорту

Унаслідок аварійного відключення в об'єднаній мережі частково знеструмлені Харків і деякі райони області, повідомляє пресслужба "Харківобленерго" у вівторок.

У компанії також запевнили, що всі служби працюють, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії всім знеструмленим споживачам.

Як повідомляє пресслужба Харківської міської ради, через часткове знеструмлення не працює частина маршрутів наземного транспорту. Тролейбуси не ходять проспектами Байрона і Героїв Харкова, від бульвару Богдана Хмельницького до площі Захисників України, проспектом Ювілейним, вулицею Гвардійців-Широнінців, проспектом Петра Григоренка, вулицею Харківських дивізій, проспектами Олександрівським, Гагаріна. Трамваї не ходять вулицею Академіка Павлова, проспектом Героїв Харкова, вулицею Морозова, проспектом Байрона, вулицею Віринською, Салтівським шосе. Крім того, на вимогу оператора системи розподілу електроенергії інтервали руху в метрополітені становлять 20 хвилин.

Також через брак електроенергії деяким абонентам воду подають зі зниженим тиском. Також у місті частково не працюють світлофори.

Теги: #харків #електроенергія

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