Окупанти завдали авіаудару по Золочеву Харківської області, постраждали двоє жителів - поліція

Двоє мирних жителів міста Золочів Богодухівського району Харківської області постраждали внаслідок удару керованою авіабомбою, якого російські окупанти завдали по місту близько 14:20 у вівторок.

"Постраждали двоє цивільних: 50-річний чоловік і 57-річна жінка", - повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції України в Харківській області.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.