У ЄС не проводять паралелей між захистом Ізраїлю від ракет Ірану із ситуацією в Україні

У Європейському Союзі не проводять паралелей між допомогою Ізраїлю з боку США, Великої Британії та Франції у відбитті повітряних атак з боку Ірану із ситуацією в Україні, яка неспроможна відбити всі повітряні атаки з боку Росії через брак арсеналу.

"Я не проводив би паралелей між тим, що сталося у вихідні між Ізраїлем та Іраном, і тим, що відбувається в Україні. Факт полягає в тому, що Європейський Союз і країни - члени Європейського Союзу надають Україні безпрецедентну допомогу третій рік поспіль, і ця допомога охоплює також військову допомогу, включно з винищувачами, включно з системами ППО", - сказав представник зовнішньої дипломатичної служби ЄС Пітер Стано у вівторок у Брюсселі на брифінгу, коментуючи на прохання журналістів ситуацію, що склалася, коли Україна не в змозі захистити себе від повітряних атак з боку РФ через брак арсеналу.

За словами Стано, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель продовжує роботу з державами-членами, "закликаючи їх надавати Україні більше і швидше". "Агресія (проти України) триває, Путін демонструє, що він сповнений рішучості й далі ескалувати (ситуацію): ми бачили це з нещодавніми нападами на енергетичну інфраструктуру в країні та інші цивільні цілі", - констатував він.

У зв'язку з цим представник європейської дипломатії повідомив, що це питання "знову обговорюватимуть" на зустрічі міністрів оборони та закордонних справ ЄС наступного тижня, у понеділок, у Люксембурзі. "Питання України обговорюватимуть, тому ми знаємо про потреби і намагаємося покрити потреби тим, що держави-члени можуть надати. Зрештою, це в руках держав-членів, що і коли вони відправлять в Україну", - сказав Стано.