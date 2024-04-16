СБУ затримала ворожого агента, який готував замах на голову Херсонської обладміністрації

Контррозвідка Служби безпеки затримала агента воєнної розвідки РФ, який під виглядом таксиста шпигував за цивільними і військовими об'єктами в Херсонській області і був причетний до спроб замаху на голову Херсонської обласної військової адміністрації.

"Зловмисник відстежував локації найбільшого зосередження особового складу та бойової техніки ЗСУ, а також розташування фортифікаційних споруд. Для збору розвідданих російський агент видавав себе за водія таксі та їздив по місту у власному авто, в якому встановив прихований відеореєстратор. Крім того, він намагався одержувати "потрібні" відомості, заводячи довірливі розмови зі своїми пасажирами. При чому, що час від часу його послугами користувалися навіть українські військовослужбовці", - повідомляється на сайті СБУ у вівторок.

Отриману інформацію зловмисник передавав окупантам месенджером для підготовки прицільних ударів по місту із застосуванням артилерії та дронів-камікадзе.

"Співробітники СБУ завчасно викрили плани агресора та зірвали їх виконання. Одночасно провели комплексні заходи для убезпечення українських військових та посадовців прифронтової ОВА. Це стало можливим завдяки викриттю російського агента ще на початковому етапі його розвідувальної активності. Після цього було поетапно задокументовано кожен його крок і затримано під час виконання ним ворожого завдання", - йдеться в повідомленні.

Під час розслідування СБУ дізналася про причетність зловмисника до спроб замаху на голову Херсонської обласної військової адміністрації. "Саме за координатами та "підказками" агента окупанти намагались поцілити по автомобілю посадовця російським FPV-дроном. Безпілотник був оснащений пострілом до ручного протитанкового гранатомета РПГ-7, що мав підірвати транспортний засіб, в якому перебував посадовець. Втім завдяки СБУ та українським захисникам дрон було нейтралізовано", - розповіли в спецслужбі.

За даними слідства, затримано 55-річного місцевого жителя, який дистанційно працював на російську спецслужбу через знайомого. Ним виявився колишній місцевий житель, який після повномасштабного вторгнення втік до РФ і почав працювати на російську військову розвідку. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Тривають комплексні заходи щодо притягнення до відповідальності його спільника, який переховується в Росії.