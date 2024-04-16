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10:17 16.04.2024

Сили РФ можуть досягти загрозливих успіхів на заході від Бахмута за відсутності допомоги США для України - ISW

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Сили РФ можуть досягти загрозливих успіхів на заході від Бахмута за відсутності допомоги США для України - ISW

Російські сили отримують вигоду з нестачі українських матеріальних засобів, що виникла через відсутність допомоги США у сфері безпеки, для досягнення невеликих тактичних успіхів, ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 15 квітня.

"ISW продовжує вважати, що російські сили наразі отримують вигоду від нестачі українських матеріальних засобів, яка виникла через відсутність безпекової допомоги США, для досягнення незначних тактичних успіхів, і що майбутні російські напади можуть призвести до значніших і загрозливіших успіхів, особливо на захід від Бахмута, якщо США і надалі призупинятимуть допомогу Україні", - йдеться в повідомленні.

У звіті також зазначено, що російські війська продовжують адаптувати тактику застосування БПЛА на лінії фронту, щоб протистояти українській технологічній адаптації.

"Українські оператори безпілотників повідомили Washington Post у статті, оприлюдненій 14 квітня, що кількість безпілотників, які використовують і російські, і українські війська, зробила поле бою "майже прозорим", але російські війська значно посилили глушіння засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) з осені 2023 р.", - ідеться в повідомленні.

Крім цього, українські оператори БПЛА повідомили, що іноді буває важко відрізнити українські дрони від російських, оскільки майже 100 російських і українських розвідувальних та ударних безпілотників можуть діяти одночасно в радіусі 10 км.

"Українські оператори безпілотників також повідомили, що російські війська розуміють, наскільки цінними є українські оператори дронів, і спеціально завдають по них ударів керованими авіаційними бомбами та реактивними системами залпового вогню (РСЗВ)", - наголошується в повідомленні.

15 квітня український інструктор із безпілотників і командир бригади заявив, що російський військово-промисловий комплекс (ВПК) швидко розробляє дрони, які працюють у широкому діапазоні частот, щоб утруднити збивання їх українськими системами РЕБ. Також інструктор зазначив, що обидві сторони дедалі частіше використовують БПЛА (FPV), які ще рік тому були не так помітні.

"Інструктор повідомив, що його бригада виявляє від 70 до 90 безпілотників FPV за день, але не може збити їх усі, і що російські сили іноді оснащують безпілотники боєприпасами, що можуть вибухнути після того, як їх зіб'ють українські війська", - ідеться в повідомленні.

У ISW відзначають збільшення використання російських розвідувальних і FPV-дронів уздовж лінії фронту, а також скарги росіян на відсутність достатньої кількості РЕБ, особливо на півдні України, восени 2023 року.

Джерело: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-15-2024

Теги: #війна #isw

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