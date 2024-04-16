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08:55 16.04.2024

Спікер Джонсон представив чотири законопроєкти, серед них один про допомогу Україні

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Спікер Джонсон представив чотири законопроєкти, серед них один про допомогу Україні

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон 15 квітня представив чотири окремі законопроєкти про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню і про пріоритети національної безпеки. Про це він сам написав у мережі Х, повідомляє Радіо Свобода у вівторок.

Джонсон стверджує, що цього тижня конгресмени розглянуть окремі законопроєкти "зі структурованим і відповідним процесом внесення змін" до:

Фінансування Ізраїлю;

Підтримки України у війні проти російської агресії;

Зміцнення союзників в Індійсько-Тихоокеанському регіоні;

Ухвалення додаткових заходів для протидії ворогам і зміцнення національної безпеки.

За даними The Hill, оприлюднений Джонсоном план не містить положень про кордон. Як сказав представник Республіканської партії Кевін Герн, це може викликати опозицію серед жорстких консерваторів, які стверджують, що будь-яка допомога Україні має поєднуватися із законодавством для вирішення ситуації на південному кордоні.

 

 

 

Теги: #сша #конгрес

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