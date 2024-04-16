ЗС України за добу ліквідували 920 окупантів

Українські військові за добу ліквідували близько 920 осіб особового складу ворога, 9 танків, 13 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 11 БПЛА, 53 одиниці авто- і спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.04. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 455340 (+920) осіб, танків - 7189 (+9) од, бойових броньованих машин - 13809 (+13) од, артилерійських систем - 11609 (+16) од, РСЗВ - 1046 (+0) од, засоби ППО - 759 (+1) од, літаків - 347 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9277 (+11) од, крилаті ракети - 2092 (+0), кораблі/катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни - 15563 (+53) од, спеціальна техніка - 1908 (+0)", - ідеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці у вівторок уранці.

Дані уточнюються.