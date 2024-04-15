Події

21:57 15.04.2024

У Кривому Розі у більшій частині міста відсутнє електропостачання

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У Кривому Розі у більшій частині міста відсутнє електропостачання

Через екстремальні погодні умови в місті відключено від електрики більшу частину абонентів, лікарні та критична інфраструктура працюють на генераторах, повідомляє в понеділок голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

"Енергетики провели аварійне відключення світла фактично по всьому місту. Лікарні та критична інфраструктура перейшли на генератори. Нагадую, що в місті 213 пунктів незламності, де все є. Енергетики обіцяють відновлення за кілька годин", - розповів він.

Пізніше офіційний канал компанії ДТЕК повідомив про відновлення електропостачання.

"Кривий Ріг: 145 000 сімей знову зі світлом після негоди Погодні умови спричинили знеструмлення частини жителів Криворізького району. Наразі більшість мешканців міста зі світлом. Продовжуємо працювати з точковими заявками", - йдеться в повідомленні компанії в телеграмі.

 

 

 

 

Теги: #негода #кривий_ріг

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