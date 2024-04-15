Кулеба і глава МЗС Норвегії обговорили розширення програми підтримки України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде обговорили необхідність розширення норвезької п'ятирічної програми підтримки України, заявив Кулеба на спільній пресконференції з Ейде в понеділок.

"Нагадаю, що Норвегія є одним із найбільших і найпослідовніших партнерів України. Ми високо цінуємо п'ятирічний пакет довгострокової підтримки для України, програму імені Фрітьйофа Нансена. Сьогодні ми говорили не тільки про те, як ефективно використовувати цю програму, а й про те, що сформувалася об'єктивна потреба в її збільшенні, і я навів аргументи колезі, чому є всі підстави для того, щоб розширити цю програму", - заявив Кулеба.

Він зазначив, що відповідні дискусії тривають і в Норвегії.

"Будемо вдячні за якнайшвидше рішення", - наголосив міністр.

Ейде зі свого боку заявив, що Норвегія планує продовжувати підтримувати Україну.

"Я дуже радий, що Норвегія є одним із великих партнерів, який робить внесок для України, але я можу сказати, що, звісно, ні для кого з нас цього недостатньо. Маємо робити більше, маємо робити краще, більш стратегічно думати, щоб Україна перемогла, і Росія програла. І нам треба думати, як переконатися, що Україна може утримати свою територію, суверенітет і незалежність, і це важливо для України, і важливо для всіх нас: це важливо для Норвегії, це важливо для всіх демократичних сил у Європі й не тільки", - заявив він.

"Ми розуміємо, що для того щоб це завершилося правильно, вам потрібно більше допомоги, і відповідно ми намагаємося, щоб інші партнери, інші союзники також збільшили підтримку України в критичний момент", - додав міністр.