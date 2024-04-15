Події

17:31 15.04.2024

Кулеба і глава МЗС Норвегії обговорили розширення програми підтримки України

2 хв читати
Кулеба і глава МЗС Норвегії обговорили розширення програми підтримки України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде обговорили необхідність розширення норвезької п'ятирічної програми підтримки України, заявив Кулеба на спільній пресконференції з Ейде в понеділок.

"Нагадаю, що Норвегія є одним із найбільших і найпослідовніших партнерів України. Ми високо цінуємо п'ятирічний пакет довгострокової підтримки для України, програму імені Фрітьйофа Нансена. Сьогодні ми говорили не тільки про те, як ефективно використовувати цю програму, а й про те, що сформувалася об'єктивна потреба в її збільшенні, і я навів аргументи колезі, чому є всі підстави для того, щоб розширити цю програму", - заявив Кулеба.

Він зазначив, що відповідні дискусії тривають і в Норвегії.

"Будемо вдячні за якнайшвидше рішення", - наголосив міністр.

Ейде зі свого боку заявив, що Норвегія планує продовжувати підтримувати Україну.

"Я дуже радий, що Норвегія є одним із великих партнерів, який робить внесок для України, але я можу сказати, що, звісно, ні для кого з нас цього недостатньо. Маємо робити більше, маємо робити краще, більш стратегічно думати, щоб Україна перемогла, і Росія програла. І нам треба думати, як переконатися, що Україна може утримати свою територію, суверенітет і незалежність, і це важливо для України, і важливо для всіх нас: це важливо для Норвегії, це важливо для всіх демократичних сил у Європі й не тільки", - заявив він.

"Ми розуміємо, що для того щоб це завершилося правильно, вам потрібно більше допомоги, і відповідно ми намагаємося, щоб інші партнери, інші союзники також збільшили підтримку України в критичний момент", - додав міністр.

Теги: #україна #підтримка #норвегія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:24 15.04.2024
Шмигаль обговорив із главою МЗС Ісландії інтеграцію України до ЄС і НАТО

Шмигаль обговорив із главою МЗС Ісландії інтеграцію України до ЄС і НАТО

17:36 15.04.2024
Норвегія працює над тим, щоб забезпечити Україну великою кількістю систем Patriot, - глава МЗС

Норвегія працює над тим, щоб забезпечити Україну великою кількістю систем Patriot, - глава МЗС

14:53 15.04.2024
Польська інспекція забракувала 7,13 тонни українського морозива

Польська інспекція забракувала 7,13 тонни українського морозива

14:33 15.04.2024
Нідерланди виділяють EUR4,4 млрд для України на найближчі три роки

Нідерланди виділяють EUR4,4 млрд для України на найближчі три роки

11:29 15.04.2024
Польща створює Раду з питань співробітництва з Україною

Польща створює Раду з питань співробітництва з Україною

01:41 15.04.2024
Президент Євроради закликав Іран та Ізраїль до стриманості

Президент Євроради закликав Іран та Ізраїль до стриманості

00:13 15.04.2024
Генсек ООН закликав до стриманості та деескалації на Близькому Сході після удару по Ізраїлю

Генсек ООН закликав до стриманості та деескалації на Близькому Сході після удару по Ізраїлю

23:21 14.04.2024
Президент Ізраїлю назвав повітряну атаку Ірану "оголошенням війни"

Президент Ізраїлю назвав повітряну атаку Ірану "оголошенням війни"

01:21 13.04.2024
Британський лазер DragonFire може бути використаний проти російських безпілотників в Україні

Британський лазер DragonFire може бути використаний проти російських безпілотників в Україні

00:34 13.04.2024
Армія РФ за минулий день обстріляла 13 громад Сумської області, 3 людей поранено

Армія РФ за минулий день обстріляла 13 громад Сумської області, 3 людей поранено

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Норвегія працює над тим, щоб забезпечити Україну великою кількістю систем Patriot, - глава МЗС

Литва виділить EUR3 млн на виробництво FPV-дронів для України

Окупанти завдали авіаудару по школі в Лук'янцях Харківської області, дві людини загинули, одна поранена

Російські військові завдали удару по Полтаві - ОВА

Нідерланди виділяють EUR4,4 млрд для України на найближчі три роки

ОСТАННЄ

У Кропивницькому, який зазнав обстрілу, обійшлося без руйнувань цивільної інфраструктури - влада

Литва виділить EUR3 млн на виробництво FPV-дронів для України

Оновлений дрон Sea Baby став багатофункціональною платформою, це вже не просто дрон-камікадзе - СБУ

Зеленський призначив Точицького заступником голови ОП

Кількість постраждалих унаслідок авіаудару по школі на Харківщині зросла до чотирьох осіб - поліція

У КРОПИВНИЦЬКОМУ ЧУЛИ ВИБУХ, В ОБЛАСТІ БУЛО ОГОЛОШЕНО ПОВІТРЯНУ ТРИВОГУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання 25 тис. абонентів у Донецькій і Дніпропетровській областях

Окупанти завдали авіаудару по школі в Лук'янцях Харківської області, дві людини загинули, одна поранена

СБУ затримала трьох топчиновників митниці за вимагання хабарів в українських імпортерів

Російські військові завдали удару по Полтаві - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА