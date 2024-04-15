Події

14:33 15.04.2024

Нідерланди виділяють EUR4,4 млрд для України на найближчі три роки

1 хв читати
Нідерланди виділяють EUR4,4 млрд для України на найближчі три роки

Уряд Нідерландів підтримав весняний меморандум про надання додаткових EUR4,4 млрд на військову та гуманітарну підтримку України на період 2024-2026 років.

"Місцева влада структурно отримає 715 млн з 2026 року на компенсацію дефіциту муніципальних і місцевих бюджетів, щоб їхні завдання і ресурси були краще збалансовані. У 2028 році Міноборони отримає додаткові 500 млн на посилення ППО і боєприпаси для власних збройних сил", - повідомляється на сайті нідерландського уряду в понеділок.

На додачу до первинного оновлення бюджетного меморандуму на 2024 рік весняний меморандум також містить багаторічну картину видатків і основних характеристик доходів на 2024 рік і наступні роки. Міністр фінансів Нідерландів Ван Веєнберг направив у понеділок меморандум до Палати представників.

Теги: #україна #допомога #нідерланди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:53 15.04.2024
Польська інспекція забракувала 7,13 тонни українського морозива

Польська інспекція забракувала 7,13 тонни українського морозива

11:29 15.04.2024
Польща створює Раду з питань співробітництва з Україною

Польща створює Раду з питань співробітництва з Україною

10:51 15.04.2024
Вісім волонтерів ТЧХУ допомагали постраждалим від падіння уламків ракети в Дніпрі

Вісім волонтерів ТЧХУ допомагали постраждалим від падіння уламків ракети в Дніпрі

01:41 15.04.2024
Президент Євроради закликав Іран та Ізраїль до стриманості

Президент Євроради закликав Іран та Ізраїль до стриманості

00:13 15.04.2024
Генсек ООН закликав до стриманості та деескалації на Близькому Сході після удару по Ізраїлю

Генсек ООН закликав до стриманості та деескалації на Близькому Сході після удару по Ізраїлю

23:21 14.04.2024
Президент Ізраїлю назвав повітряну атаку Ірану "оголошенням війни"

Президент Ізраїлю назвав повітряну атаку Ірану "оголошенням війни"

06:52 14.04.2024
Республіканці в Палаті представників США обіцяють проголосувати за допомогу Ізраїлю після нападу Ірану

Республіканці в Палаті представників США обіцяють проголосувати за допомогу Ізраїлю після нападу Ірану

01:21 13.04.2024
Британський лазер DragonFire може бути використаний проти російських безпілотників в Україні

Британський лазер DragonFire може бути використаний проти російських безпілотників в Україні

00:34 13.04.2024
Армія РФ за минулий день обстріляла 13 громад Сумської області, 3 людей поранено

Армія РФ за минулий день обстріляла 13 громад Сумської області, 3 людей поранено

23:34 12.04.2024
Єрмак: всесвітня підтримка української "Формули миру" може сприяти обміну полоненими за принципом "всіх на всіх"

Єрмак: всесвітня підтримка української "Формули миру" може сприяти обміну полоненими за принципом "всіх на всіх"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти завдали авіаудару по школі в Лук'янцях Харківської області, дві людини загинули, одна поранена

Російські військові завдали удару по Полтаві - ОВА

Кулеба: НАТО має втілювати окрему Чорноморську стратегію задля зменшення руйнівного впливу Росії в регіоні

У Сіверську 4 загиблих унаслідок вечірнього обстрілу - обладміністрація

Переспрямування коштів від телемарафону та "FreeДому" на ЗСУ є недоцільним - Шмигаль у відповідь на петицію

ОСТАННЄ

Окупанти завдали авіаудару по школі в Лук'янцях Харківської області, дві людини загинули, одна поранена

СБУ затримала трьох топчиновників митниці за вимагання хабарів в українських імпортерів

Російські військові завдали удару по Полтаві - ОВА

Зеленський змінив заступника секретаря РНБО і звільнив заступника начальника УДО

Компанія DІМ ввела в експлуатацію житлові комплекси на 1060 квартир у I кв.-2024

ВАКС визнав посадовця Держприкордонслужби невинуватим у недостовірному декларуванні доходів

ЮНІСЕФ поставив ще 39 тис. ноутбуків для українських школярів - Міносвіти

Землетрус магнітудою 6,8 зафіксовано в Папуа - Новій Гвінеї

США знищили понад 80 безпілотників і 6 балістичних ракет під час відбиття атак по Ізраїлю - Пентагон

Макрон має намір ініціювати "олімпійське перемир'я" у війнах, зокрема в Україні, - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА