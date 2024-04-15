Нідерланди виділяють EUR4,4 млрд для України на найближчі три роки

Уряд Нідерландів підтримав весняний меморандум про надання додаткових EUR4,4 млрд на військову та гуманітарну підтримку України на період 2024-2026 років.

"Місцева влада структурно отримає 715 млн з 2026 року на компенсацію дефіциту муніципальних і місцевих бюджетів, щоб їхні завдання і ресурси були краще збалансовані. У 2028 році Міноборони отримає додаткові 500 млн на посилення ППО і боєприпаси для власних збройних сил", - повідомляється на сайті нідерландського уряду в понеділок.

На додачу до первинного оновлення бюджетного меморандуму на 2024 рік весняний меморандум також містить багаторічну картину видатків і основних характеристик доходів на 2024 рік і наступні роки. Міністр фінансів Нідерландів Ван Веєнберг направив у понеділок меморандум до Палати представників.